Ecco cosa è successo a Wembley, il racconto di un tifoso di Isola del Liri.

“Gli inglesi hanno fischiato il nostro inno nazionale, tra primo e secondo tempo hanno fatto irruzione nel settore a noi dedicato aggirando i controlli, per fortuna non è successo niente solo qualche scaramuccia – ha affermato Stefano Tomaselli, tifoso di Isola del Liri – Per quanto riguarda la partita, è stata decisamente una serata non adatta a deboli di cuore, ma che alla fine ha regalato una gioia immensa. Inoltre aver portato il nome della mia città in un evento di rilievo internazionale mi rende orgoglioso. Sono soddisfatto della nostra nazionale e di aver sostenuto il mio Paese con un tifo sfegatato. Questi europei hanno significato, in un momento così delicato per il mondo intero, un segnale di rinascita e speranza e mi sento grato di averne fatto parte”.

Redazione Isola del Liri