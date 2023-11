“Ecco come mi picchiava il mio ex guardate queste foto è stato assolto ho paura”, lo sfogo di Anna

«Guardate queste foto… pubblicatele, mi raccomando. Voglio che vengano viste dal maggior numero di persone possibile… Devono rendersi conto che il mio ex, il bruto che mi ha ridotta così, è stato incredibilmente assolto». Una denuncia pesante, un pugno allo stomaco. Anna ha 34 anni, è una giovane donna di Verona e la sua premessa è spiazzante: «No, non voglio le iniziali, non voglio neppure che nelle foto venga oscurato il mio volto. Desidero uscire con questa denuncia pubblica con il mio nome e cognome. Soprattutto, voglio metterci la mia faccia». Il volto della vittima, la voce del coraggio sono quelli di Anna Battaglini, artista circense ed esperta di contorsionismo: il suo corpo è parte integrante della sua professione, quel suo corpo che nelle foto-choc appare «segnato dagli ematomi e dai lividi delle percosse ricevute dal mio ex fidanzato». Lui al momento è in carcere per altra causa, ma «presto tornerà in libertà e io adesso ho il terrore che appena uscito dalla cella verrà da me per vendicarsi, per terminare l’opera che aveva lasciato in sospeso quando mi sono decisa a lasciarlo e lui mi stringeva le mani al collo… ». Ad Anna, nel dirlo, trema la voce: la sentenza di assoluzione pronunciata il 21 giugno scorso dal Tribunale di Verona, prevede infatti «la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa». Il timore della 34enne è evidente: «Nulla e nessuno, appena tornerà libero, potrà più impedirgli di farmi ancora del male. Me l’ha anche giurato in un bigliettino che mi ha fatto trovare sotto casa: “Ride bene chi ride ultimo”, così c’era scritto…». corriere.it