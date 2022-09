Eccellenze in Ciociaria, presentazione vino Radicino al Roof Garden Jolanda

Sono partite già le iniziative legate al PNRR in tema di promozione del territorio e turismo. In particolare nel settore enogastronomico e vitivinicolo enologico. Ne è un esempio virtuoso la città di Ferentino dove, associazioni e imprenditoria, hanno unito le forze per dar vita a nuovi progetti di valorizzazione del territorio gigliato. La serata di oggi vedrà nel particolare la presentazione, presso la suggestiva location roof garden del ristorante “da Jolanda”, sito in via Casilina Sud Km 79, di vini autoctoni locali con etichette dedicate ai circuiti naturali del ferentinate. Oggetto di degustazione, il nuovo vino bianco di maturano in purezza Radicino, dedicato, dalla cantina Casale Luciano, al monte dirimpettaio la location dell’evento. Un paesaggio esclusivo, ricco di vegetazione e colture autoctone, gran parte ancora da far scoprire ma soprattutto da valorizzare. A promuovere l’iniziativa il gruppo di cittadini di Periferie Incentro che potrà contare anche sulla presenza degli amministratori locali che hanno deciso di sposare le nobili cause dell’evento.

Redazione Digital