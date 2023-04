Eccellenze in Ciociaria pane e olio, “Sgarbi pubblicizza i prodotti di Altamura”

“Alla notizia che il sottosegretario Vittorio Sgarbi, candidato a sindaco della città di Arpino, si stia facendo promotore del pane di Altumara – ha affermato il presidente del consiglio provinciale, Gianluca Quadrini – Interpreto la voce di molti arpinati in primis e di tutti i ciociari in secundis, che vogliono ricordare a Sgarbi che Arpino si trova in Ciociaria nel Lazio e ne approfitta per complimentarsi con i proprietari dell’antica Forneria Ciociaria per la meravigliosa immagine del territorio che portano all’estero con il loro pane. Rimango scioccato da simili affermazioni e questo mi fa riflettere su quanto il sottosegretario possa essere interessato alla nostra terra. Abbiamo star internazionali, del calibro di Oprah Winfrey, la donna più influente d’America che sponsorizza il nostro pane ciociaro in tutti gli Stati Uniti e Vittorio Sgarbi, candidato a Sindaco ad Arpino, forse non è neanche mai entrato in un forno del paese o della Ciociaria. Parlo da candidato a sindaco e da Presidente del Consiglio Provinciale, sono molto onorato di appartenere a questa terra e faccio i miei più grandi complimenti ai proprietari dell’Antica Forneria Ciociaria di Torre Cajetani per aver portato in alto il nostro territorio.

In moti mi hanno sollecitato a mettere in evidenza questo spiacevole fatto lamentando la poca credibilità e affidabilità di una persona che dovrebbe rappresentarli. A questo punto è lecito chiedersi e chiedere allo stesso Sgarbi, quanto tiene ad Arpino, alla nostra gente? Come pensa di essere il padre di questa grande famiglia? Lo invitiamo tutti ad una profonda riflessione. Perchè non ha promosso l’olio di Arpino, prodotto d’eccellenza nel paese in cui si candida a Sindaco, invece di pubblicizzare eccellenze di altri paesi? Noi arpinati e l’organizzazione Terre di Cicerone del presidente Antonio Sardellitti lo facciamo già da sempre in tutto il mondo perchè è la nostra peculiarità. Forse perchè non sa nemmeno che è il nostro prodotto doc per eccellenza della Ciociaria e di Arpino?”.