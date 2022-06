Eccellenze in Ciociaria, ecco la partnership tra Scuderia Ferrari Club e Golf Club Fiuggi

di Fabio Paris

L’esaltazione delle eccellenze e la ricerca di sinergie, costituiscono sempre più due pilastri dell’azione imprenditoriale nonché i punti cardine per gli addetti ai lavori nelle iniziative di valorizzazione del territorio. Per quel che riguarda la Ciociaria poi, in particolar modo la provincia nord di Frosinone, Fiuggi rappresenta ancora il fiore all’occhiello. Lo standard di eccellenza cui tendere le azioni da proporre su di ogni altro territorio. Se negli anni addietro, tale certezza, ha rischiato di vacillare, negli ultimi tempi si assiste sempre più ad un rilancio del brand Fiuggi e di tutte le declinazioni ad esso connesse, fonte, terme, acqua minerale e, naturalmente, golf. Proprio lo “sport elegante” sembra vivere una nuova fiorente epoca, grazie alle iniziative promozionali realizzate presso il Golf Club Fiuggi 1928. È quanto avvenuto ieri nella gara a 18 buche, organizzata sul circuito anticolano, che ha visto gareggiare e premiare i vincitori con la partecipazione del club Scuderia Ferrari di Fiuggi e del main sponsor Fineco. Una partnership, quella tra Golf Club Fiuggi e Scuderia Ferrari club Fiuggi, che dura già da più di un lustro e che fonde due eccellenze dello sport nazionale in un connubio locale di grande etica e professionalità.

“La valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di eventi, è quanto di più caro possiamo offrire attraverso il nostro bagaglio di competenze”, afferma il presidente del club Fiuggi Scuderia Ferrari, Piero Ricciardi. “Gli sponsor che contattiamo, utilizzando la forza attrattiva del brand di cui siamo ambasciatori sul luogo, permettono ai soci del golf club di partecipare a gare, incentivati dalla presenza di grandi firme che concorrono alla premiazione dei vincitori. Un lavoro di grande promozione che ci rende orgogliosi, in quanto responsabili dell’utilizzo del nostro marchio. Tutte le iniziative da noi proposte ricevono infatti il placet della casa madre ed allo stesso tempo restituiscono un ritorno positivo in termini di immagine, sia al nostro territorio che alla stessa Scuderia Ferrari. Il ringraziamento va infine oltre che allo sponsor dell’evento odierno, Fineco bank, alla stessa struttura del golf club di Fiuggi che ci ospita in pianta stabile (la partnership è certificata dalla targa posta all’ingresso del club, ndr) e ci permette di organizzare i nostri eventi in questa splendida location”.

Al presidente, fa eco il membro del consiglio direttivo Pierluigi Bonanni, appassionato di golf nonché socio del club, tra i principali organizzatori dell’evento fiuggino. Come quest’ultimo, anche la group manager di Fineco, Lucia Fratangeli, compiaciuta di aver contribuito al buon esito dell’evento. “Uno dei principali scopi dell’azione sul territorio da parte dei professionisti locali dev’essere la valorizzazione delle risorse presenti. Un vincolo di tale portata non può altro che sottendere qualsiasi percorso di crescita si voglia intraprendere, finanziare o pubblicizzare. Noi di Fineco siamo lieti di aver presieduto come sponsor ufficiale questa gara e a tal proposito ci tengo a ringraziare il nostro consulente Elisa Buttarazzi, che personalmente si spesa per l’organizzazione dell’evento. Con la nostra presenza qui oggi, ci confermiamo al fianco delle eccellenze locali abbracciando valori come la lealtà ed il rispetto nella sana competizione che, da sempre, costituiscono segni distintivi del nostro lavoro”. Infine, il ringraziamento congiunto delle strutture, è andato obbligatoriamente al Maestro Maurizio Severa, la cui partecipazione ha permesso di coinvolgere quanti più concorrenti nella gara. Un lavoro che parte da lontano dello del Maestro, dedito a promuovere sempre più il golf fin dai principianti