E’ venuto a mancare Romeo Serafin, titolare gelateria Onda Frosinone.

Mastro gelatiere e proprietario della gelateria Onda, riferimento in Ciociaria da cinquant’anni. Storica sede a Frosinone, in via Aldo Moro. Di recente Romeo Serafin aveva aperto un nuovo punto vendita a Terracina (LT). La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.

Redazione Frosinon e