E’ venuto a mancare Pietro Fiorini. Generoso e cordiale, conosciuto da molti a Veroli e non solo. Per molti anni tra gli organizzatori dei festeggiamenti di San Giuseppe Lavoratore e sostenitore del Convento dei Cappuccini. Riferimento per tanti giovani di Veroli. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15,30 nella Chiesa dei Padri Cappuccini in Veroli. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.