E’ venuto a mancare Piero Santoro. Titolare del bar Colorado Caffè in località Mole Bisleti di Alatri, conosciuto da molti e ricordato con affetto da tutti.

“Sono entrato da piccolo nel tuo bar e venivo 3 volte alla settimana, sono entrato nel tuo bar come amico di Melissa poi nella tua casa come fidanzato di Melissa – ha affermato Valerio Lanzi – Ti ho sempre rispettato e tu viceversa. Ci mancherai”.

“Quando ti ho conosciuto dopo che ti eri fidanzato con zia ero ancora una bambina ed è stato subito amore a prima vista – ha aggiunto Lori Santoro – Ti ho chiesto subito posso chiamarti zio? E tu mi hai risposto ‘devi’. Sei stato un grande uomo, generoso, leale, un uomo amato da tutti. Ti prendevo sempre in giro e ti dicevo con te non si può fare due passi che qualcuno ti ferma a salutarti. Riuscivi a trovare gente che ti conosceva anche a Roma… Tu eri l’amico di tutti. Tutti ti volevano bene. Non ti dimenticherò mai zio, la vita e questo maledetto virus ti hanno portato via troppo presto ma io ti porterò sempre nel cuore. Ti voglio bene zietto”.

I funerali si terranno il prossimo 21 marzo alle 11,30 nella Chiesa Madonna del Rosario in Alatri. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.