È venuto a mancare Padre Vittorio Iacovissi

“Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Padre Vittorio Iacovissi, missionario della Consolata, nato a Frosinone il 27 febbraio 1940.

Con oltre cinquant’anni di sacerdozio e una vita interamente dedicata al Vangelo e alla missione, Padre Iacovissi ha portato il nome della nostra città in molte terre del mondo, spendendosi con generosità al servizio delle comunità più fragili.

La sua opera pastorale, svolta in America Latina e in particolare in Colombia ed Ecuador, resta testimonianza luminosa di fede, altruismo e amore per il prossimo.

Frosinone perde oggi un suo figlio illustre, che ha fatto dell’impegno missionario una scelta di vita e un esempio per tutti.

Alla famiglia religiosa dell’Istituto Missioni della Consolata e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze della città tutta”.

Redazione Digital