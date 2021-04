E’ venuto a mancare Mario Papetti. Conosciuto da molti a Veroli e non solo. Una persona perbene, un infaticabile lavoratore, un uomo d’altri tempi. Rispettoso e affabile nei modi, elegante e composto in ogni circostanza. Ammirarlo alla guida della sua intramontabile 850 un’emozione incontenibile. I funerali si terranno il prossimo 6 aprile alle 15 nella Chiesa di Santa Croce in Veroli. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.