di Massimo Mangiapelo

Si è spento Mario Belli, consigliere comunale di Alatri. Una notizia che ha lasciato sbigottita l’intera comunità di Alatri. Tutti lo conoscevano per la sua grande disponibilità nei confronti di ogni singola persona.

Qualche anno fa, per motivi personali, ho frequentato assiduamente il palazzo municipale. Ogni volta che andavo Mario era lì. Era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andar via. Indimenticabile la sua pacatezza nell’affrontare qualunque tipo di problema. Aveva un sorriso per tutti ed ascoltava i problemi di ogni persona, anche i più spiccioli, anche quelli degli “ultimi”. Tanto è vero che, proprio per questa sua impareggiabile disponibilità, era chiamato da tutti “zio Mario”.

Belli aveva trascorso la vita nella Polizia di Stato. Congedato come vice commissario, era stato assessore nella prima giunta del sindaco Giuseppe Morini con le deleghe al commercio, attività produttive, polizia locale e sport. In questo secondo mandato di Morini era entrato come consigliere comunale. Ma senza bisogno di avere deleghe, Mario si dedicava a qualunque settore ascoltando le richieste dei colleghi e della gente comune, cercando sempre in tutti i modi di risolvere qualunque situazione.

Se ne va dunque una figura insostituibile che lascerà un vuoto nell’amministrazione e nell’intera comunità alatrense. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze mie personali e della redazione di “Area C Quotidiano iociaria”. Ciao zio Mario.