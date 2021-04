“Con vero, vivo dolore, invio il mio abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che hanno voluto bene a Luciano Romanzi. Ci ha lasciati oggi, proprio il giorno del suo compleanno, dopo aver lottato per giorni contro il coronavirus. Un uomo dalle straordinarie qualità umane, di grande intelligenza e animato dai migliori sensi di giustizia e fratellanza. Un vero socialista. Luciano era anche il vice presidente di Uncem Lazio, la nostra associazione. Un elemento prezioso che amava il suo territorio più di se stesso e aveva sempre una lucida visione sul da farsi per il bene collettivo. Ci mancherà tanto, come uomo e come politico”. Queste le parole di Achille Bellucci, presidente di Uncem Lazio.