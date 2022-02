È venuto a mancare Luciano Fontana, un pezzo di storia della sinistra ciociara

“A nome del circolo del Partito Democratico di Frosinone esprimo il nostro profondo cordoglio alla famiglia Fontana per la scomparsa del caro compagno Luciano – ha affermato Stefania Martini, presidente PD Frosinone – Tutta la comunità del Partito Democratico si unisce al dolore per la scomparsa di un compagno che è un pezzo della nostra storia ed è stato per anni il punto fermo della federazione. Lucianetto nostro era un uomo intelligente, colto e generoso ma anche determinato nelle sue convinzioni, nei suoi valori e nelle sue battaglie. Ci mancherai Lucianetto. Ciao. Che la terra ti sia lieve”.

La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.

Redazione Digital