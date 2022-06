È venuto a mancare Luciano Delicato

di Emiliano Venturi*

Ciao Luciano!

Una di quelle notizie che non vorresti mai ricevere. Un fulmine a ciel sereno portato dalla voce rotta dall’emozione del “Mister” Rosario Iemma: “Luciano non ce l’ha fatta…”. Luciano Delicato, per noi ragazzi cresciuti sulle gradinate dello stadio Salveti “BIG Luciano”, apparentemente burbero ed irascibile, nascondeva male la sua grande generosità, il suo innato altruismo e la sua viscerale “cassinesità”.

Se ne va un altro pezzo del patrimonio umano cassinate fatto di quotidiana militanza delle strade cittadine e presenza costante al seguito del nostro amato Cassino Calcio. Ha sempre difeso ovunque e senza riserve il nome della Città di Cassino e non si è mai risparmiato ogni qualvolta c’era da difendere qualche giovane protagonista di comportamenti fuori le righe, salvo poi fargli una bella ramanzina per riportarlo a più miti consigli.

Luciano, però, era anche un ottimo lavoratore, punto di riferimento di tanti cittadini clienti della Banca Popolare del Cassinate, nonché, ed è questo il ricordo più bello che conservo, un padre presente e premuroso, amato incondizionatamente dai suo figli Valerio e Cecilia. A loro, e a tutti i suoi cari, va l’abbraccio sincero mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale di cui faccio parte.

*Assessore Comune di Cassino