È venuto a mancare Loris Casale, sovrintendente della Polizia. Conosciuto da molti a Cassino e non solo. Aveva 51 anni. Generoso e cordiale, ricordato con affetto da tutti. I funerali si terranno il prossimo 8 gennaio alle 15 nella chiesa di Santa Margherita in Roccasecca (FR). La redazione di Area C quotidiano partecipa al dolore dei familiari.