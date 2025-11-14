È venuto a mancare Leonardo Fiorini

di · 14 Novembre 2025

È venuto a mancare Leonardo Fiorini. Conosciuto da molti a Isola del Liri e non solo. Generoso e cordiale, ricordato con affetto da tutti. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari. 

 
 