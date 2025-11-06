È venuto a mancare Giuseppe Belli

“La scomparsa del prof. Belli Giuseppe lascia un vuoto profondo nella comunità dell’ IIS Sulpicio dove ha sempre saputo offrire la sua competenza, la sua disponibilità e il suo impegno sincero per il bene comune degli studenti. Alla famiglia e ai suoi cari giunga il nostro più sentito cordoglio

La storia di una comunità si scrive con l’umiltà del servizio, con il coraggio di chi dedica la propria vita agli altri e con la passione di chi crede davvero nel valore del prossimo”. Lo comunica IIS Veroli.

La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.