di Angelo Pizzutelli*

Ricordare Domenico Mariani è un dovere morale per me in quanto da sempre legatissimo a lui da una sana e solidissima amicizia ed avendo condiviso momenti di vita quotidiana, culturale, professionale oltreché amministrativo-politica. Domenico è stato infatti un Consigliere comunale della nostra amata Città e riuscì ad apportare nell’amministrazione Marzi uno stimolo importante pieno di idee culturali e sociali. Di recente ha continuato ad essere un riferimento professionale e tecnico in quanto Presidente dei revisori del governo Ottaviani. Lascia un vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuto ed apprezzato per le sue spiccate doti umane e poetiche.

*Capogruppo PD in Consiglio comunale