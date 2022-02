È venuto a mancare Carlo Costantini

“La scomparsa di Carlo Costantini rappresenta una grave perdita per la nostra Alatri – ha affermato Maurizio Cianfrocca – Carlo, oltre che Sindaco, ha rappresentato un pezzo di storia per le sue molteplici attività rivolte sempre alla salvaguardia dei principi basilari della nostra Costituzione. Adesso, tornato alla casa del Padre, vigilerà sulla sua città e sul mondo dell’associazionismo che è stato parte fondante della sua attività sociale. Un grazie a lui per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità e sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Redazione Alatri