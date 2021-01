E’ venuto a mancare Antonio Patrizi. Conosciuto da molti in provincia di Frosinone e non solo. Stimato medico, dapprima presso l’ospedale di Veroli (FR) in seguito per molti anni anestesista presso l’ospedale di Alatri (FR). Generoso e cordiale, ricordato con affetto da tutti. Un abbraccio particolare ai suoi figli Carlo e Lorenzo. I funerali si terranno il prossimo 30 gennaio alle 11 nella Concattedrale di Sant’Andrea in Veroli (FR). La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.