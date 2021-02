E’ venuto a mancare Antonio Dal Lago. A lungo docente di educazione fisica presso il Liceo Scientifico “G. Sulpicio”, riferimento di diverse generazioni di sportivi. Tanta pallacanestro durante le sue lezioni ma soprattutto tanta attenzione allo studio dell’atletica leggera a cui il prof. Dal Lago era particolarmente legato. Bacheca ricca di medaglie e di successi ottenuti dai suoi studenti che in ambito provinciale e regionale difendevano tenacemente i colori di Veroli. Figlio degli anni dell’ordine e della disciplina, i suoi modi erano impeccabili. D’animo buono, ricordato con affetto da tutti. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15 nella Concattedrale di Sant’Andrea in Veroli. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.