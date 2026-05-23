È venuto a mancare Amedeo Di Sora

di Riccardo Mastrangeli*

Ci lascia Amedeo Di Sora. E Frosinone oggi perde una voce, un volto, un’anima della sua storia culturale e giornalistica. Giornalista, scrittore, intellettuale raffinato, Amedeo è stato per decenni un punto di riferimento autentico della nostra città. Una presenza capace di raccontare Frosinone con sensibilità, ironia, passione e profondità culturale.