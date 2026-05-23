È venuto a mancare Amedeo Di Sora
di Riccardo Mastrangeli*
Ci lascia Amedeo Di Sora. E Frosinone oggi perde una voce, un volto, un’anima della sua storia culturale e giornalistica. Giornalista, scrittore, intellettuale raffinato, Amedeo è stato per decenni un punto di riferimento autentico della nostra città. Una presenza capace di raccontare Frosinone con sensibilità, ironia, passione e profondità culturale.
Con lui se ne va non soltanto un grande professionista, ma soprattutto un uomo che ha saputo lasciare un segno umano indelebile in intere generazioni. Un amico vero. Una persona colta, elegante nei modi e libera nel pensiero.
Amedeo apparteneva a quella rara categoria di uomini che sapevano usare le parole non per fare rumore, ma per dare significato alle cose.
Amedeo apparteneva a quella rara categoria di uomini che sapevano usare le parole non per fare rumore, ma per dare significato alle cose.
Frosinone gli deve molto. E io personalmente conserverò sempre con affetto il ricordo delle nostre conversazioni, del suo sorriso intelligente, della sua inesauribile passione per la cultura, il giornalismo e la nostra comunità.
Alla sua famiglia, ai suoi amici, a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giunga il mio abbraccio più sincero e commosso. Ciao Amedeo. La tua voce resterà nella memoria della città.
*Sindaco della Città di Frosinone
La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.