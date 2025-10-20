È venuta a mancare Milena Mancini

di · 20 Ottobre 2025

È venuta a mancare Milena Mancini. Conosciuta da molti a Isola del Liri e non solo. Generosa e cordiale, ricordata con affetto da tutti. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari. 