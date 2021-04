E’ venuta a mancare Marina Scaccia in Fontana.

“Grazie per tutto l’amore, per la tua intelligenza, per il tuo sorriso contagioso, per esserci stata sempre accanto, per esserti presa costantemente cura di noi Grazie per averci insegnato l’amore per i libri, per la lettura, per la musica. Grazie per la leggerezza, per averci sempre sostenuto e incoraggiato, per la gioia, gli abbracci, i baci. Voglio pensare che tutto sommato questo finale da giovane eroina di un romanzo dell’Ottocento che combatte contro un virus strampalato sarebbe nelle tue corde. Siamo stati semplicemente fortunati ad avere una mamma come te. Ti amiamo e ti ameremo per sempre”.

I funerali si terranno il prossimo 16 aprile alle 16 nella Chiesa Parrocchiale del Crocifisso in Veroli. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.