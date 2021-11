È venuta a mancare Maria Grazia Messore. Donna simbolo della lotta contro il cancro. Conosciuta da molti a Sant’Ambrogio sul Garigliano e non solo, insegnava a Cassino. Generosa e cordiale, ricordata con affetto da tutti. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.

“Il gruppo “Manere In Fide Ecclesia Casinatis” esprime vicinanza ai familiari, agli amici, ai colleghi e alle comunità, parrocchiale e cittadina, di Sant’Ambrogio sul Garigliano, per la prematura scomparsa di Maria Grazia Messore. Già direttrice del Coro Polifinico intitolato a Suo padre, “Annibale Messore”, come autentica “figlia di San Benedetto”, ha diretto ogni anno a Montecassino, con ineguagliabile professionalità ed amore, il suo coro, durante le celebrazioni del 21 marzo”.