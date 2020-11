E’ venuta a mancare Lucia Del Nero ved. Giralico. La cara nonna Lucetta che ha vissuto per i suoi figli emigrando financo in Canada e per i suoi nipoti, Fernando e Francesca. In particolare quando parlava di quest’ultima le brillavano gli occhi, si soffermava sul suo diploma al conservatorio e sulla sua laurea in medicina; del resto non è cosa da poco e nonna Lucetta ne era profondamente orgogliosa. Gentile e riguardosa Lucia, ricordata con affetto da tutti. I funerali si terranno il prossimo 11 novembre alle 11 nella Concattedrale di Sant’Andrea in Veroli. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.