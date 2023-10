È venuta a mancare Irene Iaboni, ved. Paoli. Conosciuta da molti a Veroli e non solo. Generosa e cordiale, ricordata con affetto da tutti.

“Ciao nonna Nene – ha affermato Flavia Paoli – Tu per me eri sempre un passo avanti agli altri , soprattutto quando mi incoraggiavi negli studi e nel portare avanti i miei obiettivi.. mi ricordavi quanto fosse importante essere felici prima di tutto. Questo è stato un grande insegnamento. Sei stata fonte di gioia per la nostra famiglia, per i miei amici vicini e lontani, per noi nipoti e per i pronipoti… Come dimenticare le vigilie di Natale…le domeniche con la pasta fatta rigorosamente in casa.. l’inizio dell’estate quando organizzavi la serata crepes alla Nutella.. quello era il mio momento preferito… Tantissimi ricordi che ci legano a te e questo niente e nessuno potrà cambiarlo mai.. È difficile condensare in poche righe tutto ciò che hai rappresentato per me ma io ci ho voluto provare. Sono stata fiera di averti avuto alle mie spalle da sempre..spero che lo potrai essere anche tu di me… Adesso abbraccia nonno anche per noi e se puoi tieni ancora stretta la mia mano… Solo così mi sentirò più forte di prima e ti sentirò con me”.

I funerali si terranno il prossimo 31 ottobre alle 10 nella Chiesa di Santa Maria del Giglio di Veroli. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.