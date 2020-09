E’ venuta a mancare Enrica Vailati ved. Viglianti. Originaria di Cantù (CO), conosciuta da molti a Veroli, suo paese di adozione. Ricordata con affetto da tutti, ha esportato in Ciociaria la lavorazione del merletto a tombolo. I funerali si terranno questa mattina alle 10 nella Concattedrale di Sant’Andrea in Veroli. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.