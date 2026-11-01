È venuta a mancare Annunziata Imperioli ved. Fiorini

di · 1 Novembre 2026

È venuta a mancare Annunziata Imperioli ved. Fiorini. Conosciuta da molti a Veroli e non solo. Generosa e cordiale, ricordata con affetto da tutti. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.