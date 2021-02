E’ venuta a mancare Ada Celli ved. Sciandrone. Per molti anni docente presso il Liceo Scientifico “G. Sulpicio” e l’Istituto Magistrale “A. Negri” di Veroli. Ha insegnato italiano e latino a schiere di alunni, era innamorata delle sue materie e non esitava a manifestare questo sentimento agli studenti che venivano catturati dal suo modo di spiegare. La sua didattica era basata sul ragionamento, le lezioni impartite con tanto rigore ma con impareggiabile pacatezza. Argomentava financo in latino, era la sua seconda lingua, con estrema facilità spaziava dalla grammatica alla letteratura ma al centro della sua attività poneva sempre la crescita dei ragazzi. Tutti la ricordano con affetto. I funerali si terranno il prossimo 23 febbraio alle 15 nella Concattedrale di Sant’Andrea in Veroli. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.