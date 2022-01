È ufficiale, zona gialla in tutto il Lazio ecco l’ordinanza del ministero della salute

Nel Lazio, che da lunedì passa in fascia gialla insieme a Lombardia, Piemonte e Sicilia per effetto di un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sono state abbondantemente superate le 2 milioni di terze dosi corrispondenti al 42% della popolazione over 18 anni. Nella giornata odierna verrà superato il tetto delle 11 milioni di somministrazioni complessive di vaccino.

«Uno scatto ulteriore sta arrivando dalle vaccinazioni in notturna e dagli open day in programma». Ha comunicato l’Unità di crisi Covid della Regione. Intanto venerdì 31 dicembre su un totale di 111.474 tamponi, nel Lazio si registrano 8.477 nuovi casi positivi (+2.634), 10 pazienti deceduti (+4), 1.162 quelli ricoverati (+35), 154 sono i posti occupati nelle terapie intensive (+4) e +1.077 i pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6%. A Roma città i contagi salgono a 4.266.