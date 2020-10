Nel Lazio sale a 1.19 l’indice di contagiosità. L’indice Rt, quello che misura il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure decise per contenere la malattia, preoccupa. Nel Lazio ha superato di nuovo il livello di guardia (che è 1) passando da 1.09 a 1.19.

Ancora in crescita i contagi nel Lazio nelle ultime 24 ore: «Su oltre 13 mila tamponi, giovedì si registrano 359 casi di questi 144 sono a Roma — rende noto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato — Sei i pazienti deceduti e 81 quelli guariti». Il Lazio è la quarta Regione del Paese per contagi dopo Campania (757), Lombardia (683) e Veneto (491). Continua a preoccupare l’aumento dei casi di coronavirus nel territorio a sud della Regione, tanto che il governatore Nicola Zingaretti, ha appena firmato una nuova ordinanza per la provincia di Latina con nuove restrizioni per contenere il contagio nel capoluogo.

Redazione Digital