È ufficiale, Mancini nuovo ct della nazionale italiana di calcio

È terminato alle 13.50 il Consiglio federale in via Allegri. Ovviamente il nuovo ct della Nazionale tra i punti in discussione. Nel corso della seduta, iniziata alle 12, il presidente Giovanni Malagò ha annunciato la propria scelta: «Sto parlando con Roberto Mancini, la mia indicazione è per lui, aspetto la sua firma, ha detto di fronte alle varie componenti federali. Vicino a Mancini, il prossimo direttore tecnico potrebbe essere Claudio Ranieri, balzato in pole. Prima del Consiglio, per quello ruolo il dirigente bianconero Giorgio Chiellini – come già trapelato nei giorni scorsi – si era tirato indietro: «Sono felice del mio ruolo alla Juventus». Alle 14.30, la conferenza stampa in cui Malagò aggiungerà dettagli sulla giornata e sulla scelta del commissario tecnico. corriere.it