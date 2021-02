«L’ipotesi della fuga dal laboratorio del coronavirus è estremamente improbabile». Lo ha detto il capo missione dell’Oms a Wuhan, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa. Le informazioni raccolte dalla missione congiunta Oms e Cina a Wuhan «suggeriscono che l’origine del coronavirus è animale», ma «la ricerca per la possibile rotta di penetrazione del virus nelle specie animali è ancora un lavoro in corso d’opera», ha aggiunto il capo della missione dell’Oms. «Un salto diretto dai pipistrelli agli umani non è probabile», ha spiegato, visto che a Wuhan e dintorni non vi è una grande popolazione di questi animali. Rimane in piedi l’ipotesi pangolini e felini come primi portatori del coronavirus, ma l’Oms ha consigliato di andare avanti con gli studi a riguardo. Embarek, inoltre, ha detto che servono ulteriori studi sul ruolo dei cibi surgelati come possibile «superfice per la trasmissione del virus agli esseri umani».