“Abbiamo inviato diversi campioni allo Spallanzani, ad oggi non risultano varianti in provincia di Frosinone – ha affermato Pierpaola D’Alessandro, direttore generale Asl Frosinone – Il virus però è molto contagioso e non dobbiamo abbassare la guardia”.

“Dall’inizio dell’emergenza la provincia di Frosinone conta circa 20mila contagiati e 236 decessi – ha aggiunto D’Alessandro – Nel Lazio dopo Roma viene la provincia di Frosinone che è stata duramente colpita soprattutto nella seconda ondata. Ciò impone massima attenzione. La stessa vaccinazione che stiamo effettuando in queste settimane è fondamentale”.

Redazione Digital