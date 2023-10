È ufficiale, europei di calcio in Italia e in Turchia ecco tutte le città

L’Esecutivo della confederazione europea, riunito a Nyon, ha infatti votato si’ alla candidatura congiunta: l’assegnazione a Roma e Istanbul era apparsa certa sin dalla scelta dei due Paesi, tre mesi fa, di presentarsi insieme, come unica candidatura all’edizione che si svolgerà tra nove anni. L’Europeo 2028 è stato assegnato a Regno Unito – Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord – e Irlanda, anche in questo caso candidate uniche.”Euro 2032 assegnato anche all’Italia rappresentano una grande opportunità che dovrà generare eredità positive ben prima di quell’appuntamento e non solo nelle città direttamente coinvolte nell’evento”, ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. “Buon lavoro alla Figc alla quale daremo tutto il nostro supporto per contribuire a organizzare questo affascinante avvenimento, del quale non sfuggono i positivi impatti che avrà dal punto di vista turistico, ma che ci auguriamo possa, prioritariamente, contribuire al miglioramento delle relazioni politiche a beneficio della pace”. Per il 2032, la scelta delle sedi sarà fatta soltanto fra tre anni, nell’ottobre del 2026. Al momento attuale l’ipotesi più probabile è che siano scelte cinque sedi italiane e cinque turche. Ma un cambio di format della rassegna potrebbe aumentare il numero delle città coinvolte a sei. Per ora il nostro dossier indica 10 città: Roma, Milano, Torino (Stadium), Napoli, Genova, Bari, Bologna, Firenze, Verona e Cagliari, con Palermo nella posizione di alternativa numero 1. Da oggi parte dunque la corsa per entrare nel girone delle elette: per esserci ci vorrà la certezza dell’iter progettuale e di quello di finanziamento. Nell’ottobre 2026 sarà anche scelta la sede della partita inaugurale e quella della finale.

Redazione Digital