È ufficiale, accordo Calenda Renzi ecco il quarto polo Forza Italia lo boccia “Voto inutile”

È stato definito l’accordo elettorale tra il leader di Iv, Matteo Renzi, e quello di Azione, Carlo Calenda. Da una parte il centrodestra, dall’altra il centrosinistra, poi il M5s e infine il quarto polo di Calenda e Renzi. «Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi – ha affermato Carlo Calenda – Ringrazio Matteo Renzi per la generosità. Adesso insieme Italia viva e Azione per #ItaliaSulSerio». «Il terzo polo è destinato ad arrivare quarto alle elezioni dopo centrodestra, dopo la sinistra e dopo M5s – ha aggiunto Antonio Tajani, coordinatore nazionale Forza Italia – Il voto a Calenda e Renzi, ha aggiunto, «è un voto inutile, non hanno alcuna possibilità di incidere sull’Italia di domani. Si salverà qualcuno in Parlamento ma non ci sono spazi al centro: il centro siamo noi».