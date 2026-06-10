È ufficiale, a Napoli la prima smart road d’Italia

La Tangenziale di Napoli è ufficialmente la prima Smart Road d’Italia: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato la certificazione prevista dal Decreto Ministeriale 70/2018, riconoscendo all’infrastruttura campana il primato tecnologico a livello nazionale.

Un risultato che non arriva per caso. Dietro c’è un progetto ambizioso che ha coinvolto Tangenziale di Napoli — società del Gruppo Autostrade per l’Italia — insieme al MIT e al Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST), con il supporto tecnologico di Movyon, polo d’innovazione di Aspi. Il traguardo: trasformare una delle arterie urbane più trafficate del Paese in un sistema stradale intelligente, capace di comunicare in tempo reale con i veicoli che vi circolano. Secondo la normativa italiana, una Smart Road deve soddisfare tre requisiti precisi. Il primo riguarda il monitoraggio del traffico: sensori distribuiti lungo l’intera rete raccolgono dati sulla viabilità, elaborati da un modello centralizzato che supporta gli operatori nelle decisioni in tempo reale. Il secondo è il controllo meteo e idrogeologico: centraline e sensori rilevano le condizioni atmosferiche, lo stato del manto stradale e i livelli delle acque, con l’obiettivo di anticipare fenomeni come alluvioni o frane prima che si verifichino. Il terzo, forse il più innovativo, è la comunicazione bidirezionale tra infrastruttura e veicolo: non è solo la strada a parlare all’automobilista, ma anche il veicolo a restituire dati alla centrale di controllo, rendendo il monitoraggio del traffico molto più preciso e tempestivo. Lungo i 22 chilometri della tratta sono in fase di installazione 217 telecamere intelligenti, 15 portali di rilevamento, 8 centraline meteorologiche e 40 antenne con tecnologia ITS-G5 e cellular V2X. Tutti i dati convergono sulla piattaforma C-ITS di Movyon, che li integra e li elabora per garantire un controllo continuo della viabilità.

Agli automobilisti dotati di veicoli connessi arrivano segnalazioni in tempo reale su cantieri, mezzi in avaria, condizioni meteo e altri pericoli. Il sistema suggerisce anche la velocità ottimale per evitare la formazione di code. Attualmente sono già 30 i mezzi connessi in grado di dialogare direttamente con l’infrastruttura. Uno dei momenti più significativi del percorso verso la certificazione è stata una sperimentazione inedita per l’Italia, condotta nel tratto tra Vomero e Fuorigrotta: un veicolo a guida autonoma ha adattato in tempo reale la propria velocità in base alle indicazioni ricevute dalla strada stessa. Un test che prefigura uno scenario in cui infrastruttura e veicoli non sono entità separate, ma un sistema integrato e cooperativo. «L’operatore diventa orchestratore della mobilità», spiegano i tecnici coinvolti nel progetto: non più una gestione reattiva delle emergenze, ma una regia proattiva del traffico urbano. La certificazione della Tangenziale di Napoli, in questo senso, non è solo un primato campano: apre la strada alla diffusione su scala nazionale delle tecnologie per la mobilità connessa, indicando un modello replicabile per le grandi infrastrutture italiane. corriere.it