È sempre Veroli, street food cinema sport ecco tutto il programma

Un ricco cartellone di eventi che coinvolgerà Veroli fino a giugno: così venerdì sera presso il

Cine Sala Trulli è stato presentato “è sempre Veroli”. Ad introdurre la mission amministrativa, il sindaco Germano Caperna: “Abbiamo iniziato con l’estate, abbiamo proseguito con “è ancora Veroli” e ora siamo pronti a questa nuova serie di appuntamenti nella nostra Città. Il ringraziamento va, non solo alla macchina amministrativa che rende possibile la traduzione in concretezza degli obiettivi che ci prefiggiamo, ma anche a tutte le associazioni e le tante realtà che si impegnano quotidianamente e si mettono a disposizione della Città e dei suoi cittadini. Questo cartellone è frutto di una concertazione d’intenti con i protagonisti locali e con gli Enti, dalla Provincia di Frosinone alla Regione Lazio che rinnovano un supporto mai scontato”. Il plauso alla linea d’azione verolana è arrivata dal presidente del Consiglio provinciale Gianluca Quadrini: “Veroli è il salotto della Ciociaria e Germano Caperna con tutta la sua squadra, sta dimostrando di essere a lavoro per la crescita di tutto il territorio, dalle Contrade al Centro senza distinzione; una chiave di lettura che denota la lungimiranza di questa

amministrazione”. Il giro a volo sulle proposte di “è sempre Veroli” è stato presentato dal vicesindaco e

assessore con delega alla cultura, al turismo e al commercio, Francesca Cerquozzi: “Questo

cartellone riflette le tante anime di Veroli mettendo insieme arte, cultura, tradizione,

enogastronomia, sport, musica e molto altro. Abbiamo inserito iniziative storiche che da

sempre caratterizzano Veroli e nuove proposte per coinvolgere tutti i cittadini con idee e

interessi diversi”. “Cultura come volano anche commerciale”, lo ha ribadito nel suo intervento, legandosi alle parole del vicesindaco, il consigliere provinciale con delega alla cultura Luigi Vacana. “Negli scorsi mesi abbiamo promosso a Veroli appuntamenti che hanno arricchito l’offerta culturale

in termini di eventi, continueremo a farlo come Provincia alzando sempre più l’asticella. Il

nostro è un territorio che merita di essere narrato e raccontato in una chiave nuova, capace

di darle il giusto risalto” L’assesore regionale Pasquale Ciacciarelli ha confermato con un intervento online, l’impegno che merita una Città come Veroli: “Questo è l’anno del Giubileo, il momento giusto

per far conoscere e scoprire la bellezza della nostra terra oltre il turismo mordi e fuggi e

costruendo basi solide per una crescita organica”. A conclusione l’assessore regionale alla cultura, Simona Renata Baldassarre, anche lei da remoto, ha lasciato il suo contributo “La cultura è il sale di una Città, e tutto il territorio del Lazio merita la giusta attenzione e un’opportuna valorizzazione: essere attrattivi nell’ottica di un turismo antropologico è il vero obiettivo che dobbiamo prefiggerci”

Il programma di “è sempre Veroli” raccoglie gli appuntamenti pensati per tutta la stagione

come le Domeniche al Cinema, le aperture del Museo civico archeologico e del Museo

Nazionale Amedeo Maiuri, gli spettacoli del Teatro Comunale di Veroli così come gli

appuntamenti della tradizione, dal Carnevale verolano alla Sagra della Crespella. Inoltre, ai

festeggiamenti dedicati a Santa Maria Salome si aggiungerà la festa del Pane e la Staffetta

per la Pace. Si proseguirà sulla scia delle prevenzione con la Giornata della gentilezza ai

nuovi nati e, in occasione dell’8 marzo, tornerà Wave.

Spazio anche ad eventi sportivi come la Straverolana, la pedalata ecologica, le passeggiate

del Trekking urbano e “Sport è inclusione”, un nuovo format che coinvolgerà gli studenti.

Proseguiranno le presentazioni letterarie con la Primavera dei libri, si terrà una serata

dedicata al Dantedì, un tributo al Preside Donati, e tra piante e miele, verrà organizzata la

giornata “Millefiori”. Sul piano dell’intrattenimento, tante novità: dall’International Street Food, passando per Ciociaria in Musica fino a Gusto e luppolo. Si tornerà nelle Contrade con Sagne e Fagioli e ci sarà ancora musica con Veroli Incanto. Una proposta diversificata che porta anche la preziosa firma delle associazioni che con il loro profuso impegno lavorano e organizzano eventi di livello che ben rappresentano Veroli”. Lo comunica l’amministrazione di Vereroli

Redazione Digital