È morto Peppino di Capri

Si è spenta una delle grandi voci di Napoli. Peppino di Capri è morto oggi a 86 anni dopo una lunga malattia nella sua amata isola. Proprio qui, l’estate scorsa, l’ultimo regalo al suo pubblico, quando cantò a sorpresa accompagnato dalla band Capri Rockers, capitanata dal figlio Edoardo Faiella. E sempre a Capri domani, si terranno i funerali, alle 17, a due passi dalla celebre piazzetta, nella chiesa di Santo Stefano. Per oltre sessant’anni è stato uno dei volti più riconoscibili della musica italiana. Con il suo pianoforte, la voce da crooner e un’eleganza mai esibita, ha accompagnato l’Italia dal boom economico agli anni Duemila, contribuendo come pochi altri a trasformare la canzone napoletana in un linguaggio pop capace di parlare al mondo. Ha cantato la Dolce Vita, le estati al mare, i grandi amori e le nostalgie. Con lui la canzone napoletana ha imparato a dialogare con il rock’n’roll americano, il twist, il jazz e il pop internazionale senza perdere la propria identità. corriere.it