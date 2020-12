Un’altra terribile notizia per il mondo del calcio in questo disgraziato 2020. Paolo Rossi, ex attaccante di Perugia, Juventus, Milan, Verona e soprattutto della Nazionale di Enzo Bearzot campione del Mondo nel 1982, è morto all’età di 64 anni. La notizia è arrivata nella notte tra mercoledì e giovedì. gazzetta.it