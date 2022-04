È morto Mino Raiola

Mino Raiola è morto. L’annuncio è stato dato dalla famiglia del procuratore — uno dei più potenti e famosi del calcio mondiale. Nato il 4 novembre 1967 a Nocera Inferiore, era malato da tempo e lo scorso gennaio era stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano. In quei giorni il suo entourage parlò di controlli medici programmati e smentì la voce di un «intervento d’urgenza».

«Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre», si legge nel tweet della famiglia. «Mino ha lottato fino all’ultimo istante con tutte le sue forze proprio come faceva per difendere i calciatori. E ancora una volta ci ha resi orgogliosi di lui, senza nemmeno rendersene conto. Mino è stato parte delle vite di tanti calciatori e ha scritto un capitolo indelebile della storia del calcio moderno. Ci mancherà per sempre e il suo progetto di rendere il mondo del calcio un posto migliore per i calciatori sarà portato avanti con la stessa passione. Ringraziamo di cuore coloro che gli sono stati vicini e chiediamo a tutti di rispettare la privacy di familiari e amici in questo momento di grande dolore».

Originario della Campania, cresciuto ad Haarlem in Olanda, Raiola a 15 anni aveva scoperto fra i tavoli della pizzeria di famiglia di avere un particolare talento: sapeva come trattare i clienti, sapeva dare consigli.

Poi, a 18, il primo vero affare: compra un McDonald’s che poi rivende molto bene per fondare una società di intermediazioni, la Intermezzo spa. Così era partita la sua scalata. Una lunga carriera che l’aveva portato a diventare un fuoriclasse del mestiere di procuratore, che reinterpreta. Cambia le regole d’ingaggio: non più semplice rappresentante, ma intermediario. Il suo stratagemma è tanto semplice quanto geniale: i soldi del cartellino che fa risparmiare al club li fa prendere ai calciatori.

Affarista nato, non sbaglia un colpo: come quando nel 2016 compra a Miami la villa che fu di Al Capone, spendendo 8 milioni: oggi ne vale il doppio. Nella classifica di Forbes era il quarto agente più pagato al mondo, con 84,7 milioni di dollari, circa 70 milioni in euro, guadagnati in commissioni. «Ma non guardo il mio conto corrente. Odio le banche. Ho un fiscalista di fiducia che si occupa di tutto. Io in banca non ci voglio nemmeno entrare», aveva detto.

«Mino è la mia famiglia», aveva detto di lui, nella sua autobiografia, Zlatan Ibrahimovic, uno dei suoi assistiti, che giovedì era andato a trovarlo in ospedale. «Mino è il migliore», dicevano di lui Donnarumma, Pogba, Haaland, Balotelli, Verratti. Parlava sette lingue: olandese, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese e italiano. «Ma quando penso, penso in dialetto campano: è più veloce», diceva.

Numerose le reazioni del mondo del calcio: il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha scelto un tweet affettuoso scritto in inglese per ricordare Raiola: «Non prendere in giro in Paradiso, sanno la verità. Ti voglio bene Mino». corriere.it