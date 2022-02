È morto Maurizio Zamparini, dal Venezia al Palermo

È morto l’1 febbraio Maurizio Zamparini, lo storico ex presidente e patron del Venezia e del Palermo Calcio, uno dei personaggi più rilevanti, originali e controversi della storia del calcio italiano. L’imprenditore friulano aveva 80 anni e aveva subito un’operazione per peritonite nel mese di dicembre all’ospedale di Udine. Dimesso e tornato a casa, Zamparini sembrava essersi ripreso ma le sue condizioni si erano di nuovo aggravate fino a rendere necessario qualche giorno fa un nuovo ricovero nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove si è spento nella notte.

Da quando aveva venduto il Palermo, il primo dicembre 2018, la vita lo aveva messo duramente alla prova: a inizio ottobre 2021 aveva perso il figlio Armando, 23 anni, morto nel sonno nella sua casa di Mayfair. Il ragazzo studiava a Londra e doveva iniziare a lavorare in una grande azienda: non ha mai risposto al messaggio di in bocca al lupo che gli aveva inviato il papà la sera prima. Armando era l’ultimo (di cinque) nato a casa Zamparini,l’unico figlio del secondo matrimonio di Maurizio con Laura Giordani. Qualcosa si è rotto dopo la sua morte. Zamparini, avvicinato qualche tempo fa al nome della Triestina per un possibile ritorno nel mondo del calcio, aveva declinato la proposta: «A ottant’anni e dopo aver appena perso un figlio, non intendo tornare nel calcio», aveva detto.

Il nome di Zamparini, il cui primo club di calcio di proprietà fu, tra il 1986 ed il 1987, il Pordenone Calcio in C2, è legato al Venezia (dall’87 al Duemila) ma soprattutto al Palermo, al vertice del quale è stato per sedici anni, dal 2002 al 2018, portandolo nell’elite della serie A con le storiche qualificazioni alla Coppa Uefa e all’Europa League e la conquista sfiorata della Coppa Italia, persa in finale contro l’Inter il 29 maggio 2011. Vette, ma anche abissi, con i guai giudiziari, il fallimento, la cessione e la ripartenza dalla serie D. Amato e contestato in pari misura, funambolo del mercato e scopritore di talenti clamorosi (poi sempre rivenduti a peso d’oro) come Cavani, Amauri, Toni, Miccoli, Pastore e, ultimo, Dybala, Zamparini rimane senza dubbio una delle figure più importanti del calcio italiano.

«È morto un fratello — ha commentato Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo Calcio e storico amico e collaboratore di Zamparini —. Per me lui era questo. Zamparini mi ha insegnato tanto, noi due eravamo una cosa sola. Dopo la morte del figlio lui si è lasciato andare, piano piano. È stata una perdita troppo dolorosa, lui non ha retto. Ci siamo sentiti di recente, ma solo via messaggi, ci eravamo ripromessi di vederci presto».