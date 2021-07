Per la morte dell’attore Libero De Rienzo i magistrati indagano per il reato di morte come conseguenza di altro reato. L’ipotesi investigativa è che il protagonista di «Santa Maradona» avesse consumato droga. Ma al momento è solo una supposizione dalla quale partire per effettuare una serie di accertamenti. Il primo dei quali sarà l’autopsia, delegata agli esperti del Policlinico Gemelli. A dare l’allarme è stato un amico dell’attore, preoccupato dal fatto che non avesse risposto alle sue chiamate. L’uomo si è rivolto ai carabinieri che sono intervenuti ieri (giovedì 15 luglio) verso le venti. Agli stessi militari della stazione di Madonna Del Riposo il pubblico ministero Francesco Minisci ha delegato alcuni approfondimenti. corriere.it