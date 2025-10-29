È morto James Senese, il sax che parlava napoletano

Napoli piange uno dei suoi figli più autentici. James Senese è morto oggi, 29 ottobre, all’Ospedale Cardarelli, stroncato da una polmonite che ha aggravato un quadro clinico già compromesso. Aveva 80 anni . Ma, in fondo, l’età per lui non ha mai contato. James era eterno , o almeno così lo percepiva chiunque avesse ascoltato suonare, anche solo una volta, il suo sax: vibrante, graffiato, sanguigno, come la sua città.

Non è un artista che se ne va. È Napoli stessa che perde un pezzo di sé. Perché James non era solo un musicista. James era Napoli: «Fatto di tufo, lava, mare», come diceva chi lo conosceva. E come la città, era impetuoso, tenero e duro, viscerale, incoerente solo con le mode. Mai con sé stesso. corriere.it