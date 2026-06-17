È morto il cardinale Camillo Ruini

di · 17 Giugno 2026

Il cardinale Camillo Ruini è morto a Roma. Aveva 95 anni. Ha ricoperto il ruolo di vicario del pontefice per la diocesi di Roma e di arciprete della basilica papale di San Giovanni in Laterano dal 1991 al 2008 ed è stato presidente della Conferenza episcopale italiana.  

Redazione Digital 