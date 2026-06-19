È morto Igor Protti

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 58 anni Igor Protti, era malato da tempo. L’annuncio della famiglia con un messaggio voluto dall’ex bomber: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato”. Livorno ha proclamato lutto cittadino, alle 18 la salma sarà al ‘Picchi’. Rimini aprirà le porte del ‘Neri’ domenica. sport.sky.it