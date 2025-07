È morto Hulk Hogan

Morto Hulk Hogan: la leggenda del wrestling aveva 71 anni, l’11 agosto ne avrebbe compiuti 72. A dare la notizia è stato Tmz, aggiungendo anche che a causare il decesso pare essere stato un arresto cardiaco. Giovedì mattina, i sanitari sono intervenuti nella sua casa in Florida, accertandone la morte per un arresto cardiaco. Solo poche settimane fa, la moglie Sky Daily, aveva smentito con forza i rumor che parlavano di un suo peggioramento clinico, precisando che il cuore dell’ex campione era «forte» e che stava semplicemente recuperando da un intervento al collo subito nel mese di maggio. Hulk ha trasformato il wrestling professionistico in uno sport di intrattenimento per famiglie, prima di lui, infatti, il wrestling si rivolgeva a un pubblico piuttosto ristretto. La sua teatralità sul ring era magnetica per i bambini e i loro genitori. È stato anche un attore e un personaggio televisivo statunitense, (indimenticabile la sua performance in Rocky III) e protagonista di reality. Nato l’11 agosto 1953 a Augusta, in Georgia, è diventato celebre negli anni grazie alla sua leadership, i suoi baffi biondi e la sua fascia rossa. Nel 2005 è stato introdotto nella Wwe Hall of Fame. Indimenticabili i suoi incontri contro i rivali André The Giant (morto il 28 gennaio 1993), Undertaker e King Kong Bundy (morto il 4 marzo 2019). Negli anni ‘80, l’altezza di Hogan era di circa due metri. Negli anni è diminuita di otto centimetri. Il motivo? Ha dovuto subire diversi interventi alla schiena e alla colonna vertebrale anche dopo essersi ritirato, i forti dolori fisici infatti hanno richiesto operazioni correttive La sua vita privata, però, non fu priva di controversie: un divorzio altamente mediatico, scandali giudiziari e la diffusione di un sex tape da parte di Gawker media lo portarono al centro di polemiche pubbliche. Culminate nella sua temporanea espulsione dalla Wwe nel 2015 e in una azione legale in cui a sostenere la sua causa e le spese legali fu il miliardario Peter Thiel, un altro grande sostenitore di Trump. corriere.it