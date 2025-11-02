È morto Giovanni Galeone

Giovanni Galeone, 155 panchine in carriera in serie A, è morto oggi all’età di 84 anni: molte le squadre guidate, su tutte Udinese, Pescara e Napoli. Una carriera lunghissima la sua, iniziata nel 1974 e terminata nel 2007. Tanti i suoi allievi, fra cui Gasperini e Allegri (oltre a Marco Giampaolo) che si sfideranno stasera in Milan-Roma. Nato a Napoli, si trasferì successivamente con la famiglia a Trieste, dove coltiva la passione per la letteratura e inizia ad avvicinarsi al mondo dello sport, appassionandosi al calcio e alla pallacanestro. Indeciso se scegliere tra la facoltà di economia e commercio e la carriera sportiva, optò per la seconda scelta. Il suo modulo preferito era il 4-3-3, con ali e terzini che si impegnavano sia in attacco che in difesa. Soprannominato «Marinaio» e «Profeta», veniva apprezzato per i suoi modi pacati e signorili e per la sua cultura, lui che aveva in Bertold Brecht e Jean-Paul Sartre gli artisti preferiti. Trascorse la carriera da calciatore con le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974. Nella sua carriera ha conquistato quattro promozioni: due con il Pescara nel 1986-87 e nel 1991-92, una con l’Udinese (subentrò nel novembre 1994 al posto di Adriano Fedele) e una con il Perugia (1995-96). Ma si è seduto anche sulle panchine di Pordenone, Adriese, Cremonese, Sangiovannese, Grosseto, Spal, Como, Napoli e Ancona. Una delle sue celebri frasi è: «Il portiere è un optional». Spiegandola anche: «La dissi dopo Pescara-Milan 5-4 contro Savorani. Ma non volevo offendere lui, volevo dire che devi avere un’organizzazione difensiva in grado di impedire agli avversari di tirare in porta». Galeone si è ritirato nel 2013. A Pescara è diventato l’idolo dei tifosi. Nella città abruzzese la stazione dei treni fu inaugurata soltanto alla sua presenza. Però, in panchina Galeone non è mai stato un allenatore semplice. Dal carattere vulcanico, ha avuto rapporti burrascosi con i suoi presidenti, soprattutto con Luciano Gaucci. Come detto, era malato da tempo ed era ricoverato all’ospedale di Udine. Prima del match del Milan contro l’Udinese – vinto poi dai rossoneri 3-0 – Allegri era andato a trovarlo in ospedale. Con il suo maestro ha sempre avuto un rapporto speciale. corriere.it