È morto Giorgio Armani

Giorgio Armani è morto oggi, giovedì 4 settembre. Aveva 91 anni. A confermarlo è stato il comunicato del suo gruppo: «Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni». La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. Per espressa volontà del signor Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata.Questo il suo ritratto, firmato da Paola Pollo. A credere che il tempo non sarebbe passato mai ce lo ha insegnato lui, Giorgio Armani. Lo stilista è morto oggi, all’età di 91 anni (li aveva compiuti lo scorso 11 luglio). Con lui la famiglia e Leo Dell’Orco, il compagno degli ultimi vent’anni. corriere.it